Kao the Kangaroo vai voltar à ação

As páginas nas redes sociais de Kao the Kangaroo anunciaram que está a ser produzido um novo jogo da franquia que apresentará uma "nova história, desafios, inimigos e muito mais".

Para além do anúncio do novo videojogo, Kao the Kangaroo: Round 2, o segundo jogo da série deste marsupial, está de graça na Steam (depois de ter chegado à loja da Valve o ano passado) até às 6 horas de segunda-feira, dia 15 de junho.

Desde 2005 que Kao the Kangaroo não tinha uma nova aventura.

Autor: Filipe Silva