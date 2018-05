Killer7 tem data de lançamento prevista para PC no outono de 2018. As versões PS4, Xbox One e Nintendo Switch ainda não estão confirmadas, mas sabe-se que estão a ser estudadas pelos responsáveis da Grasshopper Manufacture.

Recorde-se que Killer 7 foi lançado em 2005 para as velhinhas PS2 e Gamecube, destacando-se por ser um jogo que aposta forte na bizarria.





Autor: João Seixas