Killing Floor 2, Lifeless Planet e The Escapists 2 gratuitos na Epic Games Store

A primeira oferta desta semana na Epic Games Store é Killing Floor 2, jogo de tiro na primeira pessoa que nos coloca na Europa continental depois de esta ser "invadida por clones horripilantes e assassinos chamados Zeds, que foram criados por elementos nocivos da Horzine Corporation". Tudo isto passa-se apenas um mês depois do primeiro surto (ou seja, do primeiro Killing Floor) que aconteceu em Londres. Foi desenvolvido e publicado pela Tripwire Interactive em novembro de 2016.

A segunda oferta na loja da Epic Games é Lifeless Planet: Edição Premier, videojogo onde assumimos um astronauta numa missão para encontrar vida num planeta distante. No entanto, descobrimos uma cidade russa abandonada. Foi desenvolvido pela Stage 2 Studios e publicado pela Serenity Forge em junho de 2014.

E a terceira e última oferta é, finalmente, The Escapists 2. Depois de ter sido adiada a oferenda, em junho, do jogo onde vamos tentar "fugir das prisões mais complexas do mundo", esta chega agora aos jogadores. Foi desenvolvido pela Team17 e pela Mouldy Toof Studios e publicado pela Team17 em agosto de 2017.

Após as 16 horas do dia 16 de julho, Killing Floor 2 passa a custar 24,99€, Lifeless Planet: Edição Premier custará 15,99€ e The Escapists 2 terá como preço 19,99€.

Os jogos sucedem a Hue como jogo(s) gratuito(s) da semana.

De 16 a 23 de julho Torchlight II vai ser o jogo oferecido.

Autor: Filipe Silva