Kirby And The Forgotten Land chega à Nintendo Switch

Kirby and the Forgotten Land para Nintendo Switch é a nova aventura de plataformas 3D, na qual os jogadores podem navegar livremente por um vibrante mundo desprovido de civilização, usar as habilidades de cópia do Kirby, bem como o novíssimo Modo Mouthful.

Que surpresas encontrarão o Kirby e o seu novo amigo, o curioso Elfilin, quando explorarem este misterioso mundo, repleto de estruturas abandonadas de uma civilização passada? Uma coisa é certa: convém mesmo explorar todos os cantos e recantos ao longo do caminho…

O Kirby tem ao seu dispor várias habilidades para combater os seus adversários – tanto clássicas como novas. Com o modo Mouthful, a mais recente adição ao seu poderoso repertório, o Kirby pode inalar objetos do mundo real para assumir transformações únicas que o ajudam a enfrentar obstáculos e a resolver quebra-cabeças.

Mas o Kirby não precisa de se aventurar sozinho. Pode fazer-se acompanhar por um segundo jogador que participa na diversão como Bandana Waddle Dee. Entrar no modo cooperativo para dois jogadores na mesma consola é tão fácil quanto compartilhar um Joy-Con.

Acha que precisa de uma pausa? Então aproveite para relaxar entre níveis na Waddle Dee Town, que serve como o centro da aventura. A cidade desenvolver-se-á com base no número de Waddle Dees salvos, com lojas e jogos que vão abrindo à medida que o jogador progride. O Wise Waddle Dee também pode ser encontrado em Waddle Dee Town, sempre com dicas úteis para oferecer. Ao ficar online*, é possível saber detalhes com base em dados globais de jogadores, como o número total de Waddle Dees resgatados em todo o mundo e a habilidade de cópia mais popular do momento.*

Quem quiser experimentar as várias habilidades de cópia do Kirby e o novo modo Mouthful antes do lançamento do jogo, pode descarregar a demo gratuita, disponível na Nintendo eShop.

