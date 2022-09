Lançamento oficial da Bandai Namco Game Music

Desde os primeiros videojogos e ao longo de toda a história da indústria, a música sempre foi um componente central da experiência de jogo. A música fez com que as memórias dos jogos durassem mais tempo e seguissem os jogadores no seu dia-a-dia com bandas sonoras incríveis para voltar e reviver as suas histórias. Esforçamo-nos por deliciar os nossos fãs com mais do que apenas jogos, por isso decidimos levar música de videojogos ao maior número possível de ouvintes, com o lançamento de dois álbuns digitais de música de fundo de jogos.

O primeiro álbum é música do ELDEN RING, que já vendeu mais de 16,6 milhões de cópias em todo o mundo. Ouve 67 faixas dos compositores da FromSoftware, que macam todos os momentos, desde batalhas emocionantes contra enormes chefes, até à grande variedade de ambientes e situações que compõem esta aventura épica.

O segundo álbum lançado hoje é música de Tales of Arise, a mais recente versão da série Tales of Game, que já vendeu mais de 25 milhões de cópias desde o início da série. Masterizada sob a direção do compositor da série Tales of Arise, Motoi Sakuraba, esta banda sonora fará com que os ouvintes mergulhem no mundo de Tales of Arise. As faixas variam de música de fundo evocativa a temas épicos de batalha, com uma variedade de estilos e sons, incluindo música popular, cordas e orquestração completa.