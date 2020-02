Lara Croft chegou a Brawlhalla

Crossovers não são incomuns no videojogo desenvolvido pela Blue Mammoth Games, tanto é que personagens de Hora de Aventuras, de Steven Universe, de Shovel Knight, do universo de Hellboy, lutadores da WWE e até do mundo de Rayman já apareceram (Rayman inclusive tornou-se uma personagem permanente e é até agora a única a não ser apenas uma skin de outra personagem).

Assim que chegou a vez de Tomb Raider também colidir com Brawlhalla.

Tal como nos outros crossovers, Lara Croft vai ser uma skin de outra personagem já existente, no caso Diana. Daí que possua duas pistolas e um arco e flecha como armas.

Para além de duas skins de Lara, as principais novidades são um novo mapa FFA, chamado Temple Ruins, e um novo modo de jogo, o Temple Climb.

E de modo a comemorar o evento, o login diário dará um bónus de 250 Gold.