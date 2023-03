Last of Us: PlayStation Portugal anuncia passatempo

A PlayStation® Portugal anunciou, através dos seus canais oficiais no Instagram e no Twitter, um passatempo que oferece a todos os participantes a oportunidade de ganharem um convite duplo para assistirem ao evento final da temporada de The Last of Us, na segunda-feira, dia 13 de março, pelas 20h00, em Lisboa.Passatempo decorre até às 23h59 de domingo, dia 12 de março, e a exibição vai ocorrer no Cinema NOS do Centro Comercial Colombo. As 20 participações mais criativas serão as vencedores, e os vencedores serão anunciados e contactados na segunda-feira, dia 13 de março. Passatempo também está a decorrer nos canais da HBO Max Portugal e Worten.De lembrar que a série The Last of Us estreou no passado dia 16 de janeiro na HBO Max e é baseada na popular franquia de videojogos exclusivos da PlayStation® com o mesmo nome. A história desta série baseia-se então na história que conhecemos de The Last of Us, e tem lugar 20 anos depois da civilização moderna ter sido destruída num mundo pós-pandémico. Nela, Joel, um sobrevivente da pandemia, é contratado para escoltar Ellie, uma jovem de 14 anos, fora de uma zona de quarentena opressiva. Aquilo que começa por ser um trabalho pequeno cedo se transforma numa jornada brutal e de cortar a respiração, já que os dois devem atravessar os EUA e dependem um do outro para sobreviver.Aqueles que quiserem mergulhar já nesta jornada com a Ellie e do Joel poderão jogar o The Last of Us™ Parte I, o remake criado do zero pela Naughty Dog da obra homónima lançada em 2013, que já disponível para a PlayStation®5. Título também estará disponível para o PC a partir do próximo dia 28 de março.