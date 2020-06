Last of Us vai ter série televisiva

Numa altura em que a comunidade gamer saliva com os mais recentes detalhes relativos a The Last Of Us II, que está prestes a chegar ao mercado, ficámos a saber que está a ser preparada uma adaptação da popular franquia. Teremos, por isso, uma série de televisão que chegará à HBO e que contará com a dupla Craig Mazin e Johan Renck como principais responsáveis. Depois de trabalharem juntos em Chernobyl, série vencedora de vários prémios, é altura de arregaçarem as mangas e entregarem-se a Joel e Ellie.

De resto, Johan Renck já confirmou que vai mesmo participar, como produtor executivo, na adaptação de The Last of Us. Terá também a oportunidade de ser realizador do primeiro episódio da saga televisiva: "Sou parte dessa série e vou realizar pelo menos o episódio piloto. Depois vou ver como as coisas correm. Tanto eu como o Craig estamos a trabalhar juntos novamente e vamos continuar a trabalhar noutras coisas porque gostamos muito um do outro".

Craig Mazin terá como missão escrever o guião de The Last of Us e transformar assim o aclamado jogo da Naughty Dog numa série TV de sucesso.

Enquanto a série não chega, teremos oportunidade de jogar o segundo capítulo da franquia e, no que diz respeito ao nosso país, já sabemos que Joana Ribeiro, Marcantonio Del Carlo e Pedro Laginha são os atores que emprestam a voz às três personagens principais do jogo.

Joana Ribeiro dá voz a Ellie, enquanto Marcantonio Del Carlo e Pedro Laginha serão Joel e o seu irmão Tommy, respetivamente.

Recorde-se que The Last of Us Parte II, que chega a 19 de junho, é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Aqui, cinco anos após a sua perigosa viagem pelos Estados Unidos pós-pandémico, Ellie e Joel assentaram em Wyoming, mas nada será igual...