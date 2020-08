League of Legends: Campeonato do Mundo em setembro

Na madrugada de Sábado, o CEO da Riot Games Nicolo Laurent e o Chefe Global de Esports John Needham, revelaram que o Campeonato do Mundo de League of Legends, popularizado este ano como Worlds 2020, começa já a 25 de setembro na China.





Com o propósito de garantir a saúde e segurança de todos os envolvidos no Worlds 2020, todas as fases do campeonato realizar-se-ão na cidade de Shanghai, terminando a 31 de outubro. As Finais do evento vão estrear o novo Pudong Soccer Stadium.