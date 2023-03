League of Legends: Estão abertas as inscrições para o Red Bull Solo Q 2023

Jogadores amadores de League of Legends, este artigo é para todos vocês! O Red Bull Solo Q, o maior torneio amador do mundo de League of Legends está de volta e Portugal é um dos países eleitos. As inscrições para o torneio de 2023 estão abertas e dão acesso a dois qualificadores de apuramento para a Final Nacional. O ponto alto da competição reúne mais tarde em Londres os Campeões Nacionais apurados à escala global, para uma Final Mundial presencial.

Lançado em outubro de 2009, o League of Legends transformou-se em pouco tempo no mais popular jogo eletrónico online multiplayer da vertente de battle arena. Hoje continua a atrair as novas gerações, como fica provado no impressionante número de jogadores registados no ano passado: 180 milhões, com um pico de 32 milhões de jogadores a competir num só dia.



Para quem gosta de LOL e ainda está num nível amador, o regresso do Red Bull Solo Q é sem dúvida uma boa notícia. Este é um torneio amador de League of Legends 1v1, que dá aos jogadores a oportunidade de mostrarem os seus skills e de se aproximarem do circuito profissional. Portugal faz parte da lista de países escolhidos para a edição de 2023 e as inscrições estão desde já abertas na página oficial da competição (AQUI). Os participantes têm de ter mais de 16 anos e ter nacionalidade portuguesa, ou residir há mais de seis meses em Portugal.

A primeira fase da competição arranca com os qualificadores online, que vão decorrer nos dias 15 e 16 de abril. O Top 4 de cada qualificador avança para a Final Nacional online, agendada para dia 23 de abril. Daqui sairá o Campeão Nacional português, que carimba automaticamente o passaporte para a Final Mundial do Red Bull Solo Q – que reúne nos dias 18 e 19 maio em Londres, a elite dos amadores de League of Legends, para uma experiência única no Red Bull Gaming Sphere. Terminada esta jornada, todos os finalistas têm um aliciante extra: assistir ao Mid-Season Invitational da League of Legends 2023 (20 e 21 de maio, na Cooper Box Arena London).