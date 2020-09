League of Legends: Mercedes-Benz é a marca automóvel exclusiva do Mundial

A Riot Games e a Mercedes-Benz anunciam a parceria exclusiva da marca de automóveis com o LoL Esports e os seus eventos globais. Sendo já uma parceira do League of Legends Pro League® (LPL), o campeonato oficial da China, esta nova parceria introduz a Mercedes-Benz como parceira oficial do Campeonato do Mundo (Worlds), Mid-Season Invitational e o All-Star Event.

"Decidimos criar esta parceria com a Riot Games porque acreditamos vivamente nos esports", diz Bettina Fetzer, Vice-Presidente de Marketing do Mercedes-Benz AG. "O League of Legends é um dos jogos mais populares nos últimos anos. Ao colaborar com a Riot Games a nível global, queremos assumir uma posição mais ativa do que antes na formação do futuro dos esports." A parceria entre a Mercedes-Benz e a Riot Games é o último, e maior, passo dado pelo fabricante alemão de carros para atrair jovens e ligar-se a audiências no desporto e entretenimento.

A Mercedes-Benz será o primeiro parceiro apresentador da Cerimónia de Troféu em cada um dos três eventos globais do LoL Esports, honrando as espetaculares atuações dos melhores jogadores do mundo, com mais de 120 equipas competindo o ano inteiro pela hipótese de erguer a ilustre Summoner’s Cup no Worlds. O momento de apresentação deste troféu tornou-se rapidamente num símbolo de sucesso nos esports e um momento icónico para os jogadores e fãs de League of Legends em todo o mundo.

No decorrer desta parceria, a Mercedez-Benz irá também criar conteúdo da marca associado ao LoL Esports, fornecer transporte às equipas profissionais em eventos importantes, e envolver-se numa grande variedade de atividades globais, começando com o Campeonato do Mundo de League of Legends em 2020, o evento de esports mais prestigiado do mundo que celebra este ano o seu décimo aniversário.

Entre outros patrocínios globais como desportos motorizados, futebol, golf e ténis, a Mercedes-Benz tem sido o patrocinador de topo na LPL já há aproximadamente três anos, colaborando o ano passado com a liga Chinesa na jornada das regionais até ao Worlds 2019, no qual milhões de pessoas viram os FunPlus Phoenix levar para casa a cobiçada Summoner’s Cup.

A Mercedes-Benz junta-se à Cisco, Spotify e Bose como novos parceiros anunciados para o Worlds 2020, sem esquecer os parceiros pioneiros MasterCard, Louis Vitton, Alienware, AXE, Red Bull, OPPO, State Farm e Secretlabs.