League of Legends MSI e Valorant Stage 2 Masters anunciados 

A Riot Games anuncia hoje o regresso do League of Legends MSI e o VALORANT Stage 2 Masters, dois dos seus maiores eventos de esports para o ano 2021, que terão lugar em Reykjavík, Islândia no mês de maio.

O League of Legends Mid-Season Invitational (MSI), a maior competição internacional de League of Legends depois do Campeonato do Mundo, foi cancelado o ano passado devido ao COVID-19, mas regressa este ano com 12 equipas das ligas regionais que se enfrentarão no dia 6 de maio e que disputarão o título na Final, dia 23 de maio.

A VALORANT Champions Tour (VCT) Masters Reykjavík, que começa dia 24 de maio, será o primeiro evento de esports internacional do VALORANT a ocorrer ao vivo, juntando as melhores 10 equipas de todo o mundo para lutarem e garantirem o seu lugar na VALORANT Champions Tour deste ano. A VCT Masters Reykjavík terminará com a Final, cuja data está agendada para 30 de maio.

Ambos os eventos vão decorrer na arena de desporto indoor Laugardalshöll, sendo a primeira vez que a Riot Games vai estar presente no país a executar eventos para os 2 títulos de esports.

"Estamos entusiasmados por apresentar uma competição de alto nível de esports da Riot num país tão maravilhoso e único como a Islândia, salientando que a paixão pelos nossos esports pode ser encontrada em cada canto do globo", disse John Needham, Global Head de Esports na Riot Games. "Tanto o MSI como a VCT Masters vão apresentar-nos estrelas em crescimento que poderão ser observadas nesta temporada."

A Riot Games continua também a expandir a sua pegada nos esports, anunciando a continuação da sua parceria com a Verizon, a oficial parceira 5G, que irá apoiar os eventos globais do LoL Esports e os Esports de VALORANT.

"Expandir a nossa parceria com a Riot Esports permite-nos construir a partir do sucesso do ano passado e continuar a multiplicar as oportunidades de alavancagem do 5G Ultra Wideband para os jogadores e fãs espalhados pelo League of Legends e VALORANT," disse Yvette Martinez-Rea, Vice President, Sponsorships e Partnerships na Verizon.

Todas as equipas participantes em ambos os esports ficarão em quarentena na chegada à Islândia. Pela segurança e saúde dos jogadores, staff e residentes locais, os eventos não permitirão audiência ao vivo, no entanto, todos os jogos do MSI e VCT Masters Stage 2 serão transmitidos em direto, mundialmente, através de diversas plataformas digitais.