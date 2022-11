League of Legends: Preseason de 2023 já está disponível

Os jogadores de League of Legends já podem experimentar as alterações que a Riot Games preparou para a fase de Preseason do jogo. Com a chegada da Preseason de 2023, com o patch 12.22, chegam várias alterações importante à jungle, algumas melhorias na coordenação de jogos, novos itens e mais.

O Chemtech Drake volta com um desenho e temática novos. Nesta nova versão, ao derrotar o Drake, os jogadores ganham melhorias de tenacity e de healing/shielding power. Com a Chemtech Soul, os jogadores recebem um bónus de dano e também têm redução do dano recebido quando tiverem uma quantidade de vida inferior a um valor específico.

O Chemtech Rift conta agora com a presença de substâncias químicas de Zaunite no mapa que transformam as plantas da jungle de várias maneiras:

Plantas Blast Cone empurram os jogadores duas vezes mais longe

Plantas Stim Fruit produzem agora Honey Fruits que não dão mais slow aos jogadores ao serem consumidas. Adicionalmente, os jogadores recebem um pequeno bónus de escudo

Plantas Stalker’s Bloom dão agora velocidade de movimento na direção em que forem reveladas, incluindo uma área ao redor da própria planta, e reduzem a vida dos wards que forem revelados.

A jungle foi o role que mais alterações sofreu por parte da Riot nesta Preseason.

Avatars: os tradicionais itens da jungle foram substituídos por novos companions que evoluirão enquanto o jogo avança. Os jogadores podem fazer evoluir os seus novos companheiros dando-lhes recompensas que se obtêm ao matar champions e monstros. Os companions também evoluirão sozinhos, mas mais lentamente, no decorrer do jogo.

Salamender: Opção defensiva, fornece um escudo e tenacity.

Fox: Opção de mobilidade, fornece utility e velocidade de movimento

Cat: Opção agressiva, fornece slows e dano extra