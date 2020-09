League of Legends: Riot Games anuncia coleção de vestuário

A Riot Games e a AAPE BY *A BATHING APE® anunciam uma coleção de vestuário em colaboração chamada AAPE BY *A BATHING APE® X LEAGUE OF LEGENDS, assim como uma futura Prestige Edition skin para o Yasuo, membro do grupo musical True Damage. A skin será revelada pela primeira vez aos jogadores e fãs no Public Beta Environment do jogo.



AAPE BY *A BATHING APE® X LEAGUE OF LEGENDS é uma coleção limitada de vestuário unissexo composta por um casaco de uso exterior, uma t-shirt, um hoodie, calças cargo, um par de sapatilhas e um chapéu, tudo disponível em AAPE.jp e em lojas globais selecionadas. Adicionalmente, estará disponível uma t-shirt exclusiva do Yasuo True Damage Prestige Edition tanto no website de merchandising da Riot Games como também parte da coleção completa. Detalhes sobre a coleção serão revelados em AAPE.jp, dia 18 de setembro de 2020.



A skin Yasuo True Damage Prestige Edition é a mais recente incursão do League of Legends numa parceria para skins in-game, tendo como inspiração os designs da coleção AAPE BY *A BATHING AAPE® X LEAGUE OF LEGENDS. Durante as discussões com A BATHING APE® sobre um potencial design de skins para um champion do League of Legends, o Yasuo foi imediatamente proposto como o perfeito candidato devido à sua estética e skin True Damage. A skin foi originalmente desenvolvida com o conceito citadino moderno de dia-a-dia em mente, para que a adaptação da silhueta em colaboração com a AAPE BY *A BATHING APE® fosse autêntica e ressonante. A skin Yasuo True Damage Prestige Edition estará disponível a partir de dia 25 de setembro de 2020 para todos os jogadores até ao fim deste ano, por 100 Prestige Points.



"É uma honra ter tido a possibilidade de trabalhar com a Riot Games para uma parceria in-game, encapsulando os nossos designs e estética permanentemente no jogo sob a forma do Yasuo True Damage Prestige Edition," disse o representante da AAPE BY *A BATHING APE®. "Esperamos ter feito justiça aos jogadores com um design autêntico e elegante, agradável a quem joga e vê."



"Estamos entusiasmados em anunciar a nossa parceria com a AAPE nesta colaboração criativa e ressonante. Desde a skin até às peças individuais de roupa, cada elemento desta parceria foi orgânico e achamos mesmo que os jogadores irão apreciar uma nova forma de expressar o seu fandom com estilo citadino," disse Christian Bailey, Diretor de Produtos de Consumo na Riot Games.



Desde o seu lançamento em 2009, o League of Legends tornou-se num dos jogos mais populares do mundo para PC e líder nos esports. Anualmente, as melhores equipas de League of Legends de 12 ligas regionais competem no Campeonato do Mundo de League of Legends cuja cerimónia de abertura combina entretenimento, cultura, gaming, música e desporto. A final do Campeonato do Mundo de 2020 será no dia 31 de outubro.