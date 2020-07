League of Legends: Riot Games lança circuito Tormenta

A competição organizada pela Inygon destina-se a jogadores amadores nacionais de League of Legends e promove equipas para a Worten Game Ring LPLOL.

Lisboa, 10 de julho 2020 – A Inygon, organizadora da Worten Game Ring Liga Portuguesa de League of Legends (LPLOL), em conjunto com a Riot Games, lança oficialmente o Circuito Tormenta em Portugal, uma competição destinada aos jogadores amadores de League of Legends.

O Circuito Tormenta é uma competição oficial Riot Games com três patamares competitivos distintos: a Liga Promessa, os Challenges e os Trials. A Liga Promessa será uma liga composta por 8 equipas, onde todas jogarão entre si. Já os Challenges serão taças com fase de qualificação aberta e os Trials serão torneios de um dia abertos a todas as equipas.

Enquanto competição amadora, as provas estarão acessíveis a todos os jogadores nacionais, exceto aos que participam na Worten Game Ring LPLOL, assegurando assim uma competição justa para participantes de todos os níveis.

Com este passo, a Inygon e a Riot Games visam continuar a fomentar a player base nacional e o crescimento da modalidade em Portugal. "O nosso país tem sido uma importante região exportadora de talento no League of Legends Europeu, e espera-se que com a introdução de um circuito oficial amador, continuemos a ser um exemplo nesse campo" diz João Cício, CEO da Inygon.

A prova servirá para introduzir jogadores nacionais de League of Legends ao modelo competitivo e irá conceder, às melhores equipas da Liga Promessa, acesso ao torneio de promoção para a Worten Game Ring LPLOL.

A Liga Promessa e as fases finais dos Challenges serão transmitidas em direto nos canais de Twitch da Inygon. Para saber mais informações e participar, consultem o website do Circuito Tormenta em circuitotormenta.pt.