League of Legends: Riot Games lança coleção de roupa

A coleção cápsula baseada no League of Legends incluí traços de vários Champions do jogo.

A Riot Games e a Berskha anunciaram a sua nova coleção cápsula inspirada no League of Legends, o jogo de PC mais jogado no mundo.

Juntando as tendências da estação Outono/Inverno 21 com os designs e personalidades únicos dos Champions de Runeterra, a coleção incluí detalhes da Ahri (Ionia), Akali (Ionia), Katarina (Noxus), Aphelios (Targon), Ekko (Zaun) e Ezreal (Piltover). Cada peça contém etiquetas personalizadas que representam cada região dos Champions.

Lançado em 2009, o League of Legends é o primeiro título da Riot Games e é um dos jogos competitivos mais jogados no mundo. No League, jogo do género MOBA, duas equipas de cinco poderosos Champions enfrentam-se para destruírem a base inimiga num jogo que junta rapidez, estratégia e intensidade.

Podes comprar a coleção cápsula League of Legends x Bershka na loja online da Bershka e nas lojas físicas.