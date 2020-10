League of Legends: Summoner’s Cup viaja em mala muito especial

A Summoner’s Cup, o troféu erguido pela equipa vencedora do Campeonato do Mundo de League todos os anos, chegou a Shanghai transportado na mala de viagem exclusiva da Louis Vuitton. Ambos o troféu e a mala estarão em exposição neste fim de semana na final do Worlds 2020, no Shanghai Pudong Football Stadium.

O ano passado, a Riot Games e a Louis Vuitton anunciaram a sua marcante parceria, e foi assim que a icónica Casa Francesa colaborou com um dos mais populares eventos de esports do mundo, o Campeonato do Mundo de League of Legends, ou Worlds. A mala de viagem foi feita à medida, tornando-se a primeira do seu género desenhada para um torneio de esports. Na Torre Eiffel, em novembro 2019 em Paris, foi revelado o seu design com elementos tradicionais da Louis Vuitton e elementos tecnológicos inspirados pelo universo League of Legends.

"A Summoner’s Cup tornou-se num símbolo icónico global de prestígio entre os jogadores profissionais que a sonham erguer e a paixão dos milhões de fãs que têm sustentado o LoL Esports na última década," disse Naz Aletaha, Chefe de Parcerias Esports Globais e Desenvolvimento de Negócio na Riot Games. "A Louis Vuitton tem a tradição de homenagear os mais prestigiados troféus no mundo do desporto e, por isso, estamos honrados por a Summoner’s Cup não ser exceção."

De forma a celebrar esta parceria contínua, a Louis Vuitton vestiu as K/DA, grupo musical feminino da Riot Games composto por champions do League of Legends, durante as celebrações pré-concerto em Shanghai, e vai vestir a Lexie Liu que estará presente na performance K/DA durante a Cerimónia de Abertura do Worlds 2020. A Casa Francesa vai também acolher o ator chinês, cantor e modelo Dylan Wang nas Finais do Campeonato do Mundo como convidado de honra.