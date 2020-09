League of Legends Wild Rift: Closed Beta anunciada

A Riot Games, produtora do League of Legends, revela a entrada do League of Legends: Wild Rift na fase de Closed Beta, cujo começo é hoje, dia 16 de setembro, na Indonésia. A versão mobile do jogo, com previsão de lançamento em mais países ao longo dos próximos meses, está a expandir os testes a jogadores das regiões do Sudeste Asiático. A equipa do Wild Rift espera obter feedback sobre como melhorar o jogo antes do seu lançamento e tem-se focado em desenvolver funcionalidades, corrigir bugs e implementar melhoramentos de usabilidade pedidos pelos jogadores.

Comparativa à versão Alfa, a Closed Beta do Wild Rift possui várias adições ao jogo, tais como 6 novos champions, mais itens cosméticos, a introdução do ranked, mais opções de câmara e controlo e, por fim, a disponibilização em iOS.

A Closed Beta do Wild Rift irá decorrer por etapas, começando na Indonésia, seguindo-se das Filipinas, Malásia, Tailândia e Singapura, entre outros mercados. Os jogadores que estiverem pré-registados para o Wild Rift na loja Google Play obterão acesso de forma aleatória, por fases. Juntar-se-ão também alguns criadores de conteúdo e media que serão diretamente convidados quando as suas regiões estiverem online.

Os jogadores do Sudeste da Ásia podem criar uma conta Riot para receber as recompensas após o Wild Rift entrar em Open Beta no seu país. Todas as contas do Wild Rift sofrerão um reset no início de outubro e as moedas compradas serão devolvidos com 20% adicionais como forma de agradecimento aos jogadores por ajudarem a testar o jogo.

Mais informações, incluindo relativamente às versões consola, chegarão nos próximos meses.