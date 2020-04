Legends of Runeterra chega a 30 de abril

Legends of Runeterra, o jogo de cartas estratégico da Riot Games que tem lugar no mundo do League of Legends, vai oficialmente ser lançado para PC e Mobile no dia 30 de abril, 2020. LoR é um jogo totalmente cross-platform, pelo que jogadores do PC conseguirão jogar contra jogadores do Mobile. O progresso no jogo também funcionará dessa forma, sendo que as recompensas serão alcançáveis em qualquer das plataformas.

Juntamente com o lançamento do LoR, surgirá também um novo set com mais de 120 cartas, incluindo uma nova região, combinando um total de 400 cartas, 35 champions e 7 regiões no jogo. A revelação das cartas e champions começará brevemente e continuará no lançamento. O novo set estará jogável no PC a partir de dia 28 de abril. Depois, gradualmente estará disponível na App Store e Play Store, sendo que dia 30 de abril deverá ficar operacional em todo o mundo.

A beta season vai terminar para dar assim origem ao ranked. Como forma de agradecimento especial aos jogadores da beta, todas as contas que fizerem o log in no LoR até às 07h59 do dia 8 de maio, vão receber um exclusivo Moonstruck Poro Guardian. Simultaneamente, a Riot Games decidiu não apagar o progresso já alcançado até à data, para que os jogadores consigam manter o que adquiriram ou compraram na beta season.

Para deixar todos mais entusiasmados com o lançamento do Legends of Runeterra, a Riot Games criou um vídeo cinemático que nos faz viajar pelas personagens do jogo enquanto revela alguma informação. Vê aqui: https://www.youtube.com/watch?v=BkPpgMwPss0

LINKS LEGENDS OF RUNETERRA

YOUTUBE: https://youtube.com/legendsofruneterra

TWITCH: https://twitch.tv/riotgames

INSTAGRAM: https://instagram.com/legendsofruneterra

TWITTER: https://twitter.com/playruneterra

FACEBOOK: https://facebook.com/legendsofruneterra