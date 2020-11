Legends of Runeterra: Portugal vence Masters Europe

Portugal venceu a primeira competição oficial Riot Games de Legends of Runeterra, o Legends of Runeterra Masters Europe. Este torneio europeu teve como objetivo celebrar as mais recentes expansões do jogo estratégico de cartas da Riot Games e identificar os melhores jogadores da região.

O torneio teve participação das 16 melhores regiões no Legends of Runeterra, sendo representadas pelos seus três melhores jogadores. No caso de Portugal, os jogadores selecionados foram o Caetano "Pespscola" Lopes, Filipe "Manittas" Neves e Luís "CyberDragoN" Carvalho que, jogando como equipa e unindo as suas visões estratégicas, conseguiram chegar à grande final. Esta foi disputada contra a França, na qual Portugal saiu vitorioso com o resultado 3-1.

"Tenho de admitir que depois de começarmos a fase de grupos com 2 derrotas o sonho dos primeiros lugares parecia praticamente impossível. Nunca desistimos, mas naquela posição apenas podíamos encarar um jogo de cada vez, vitória a vitória fomos reacendendo a nossa chama competitiva" disse Luís "CyberDragoN" Carvalho.

"A nossa performance não foi perfeita, mas muito boa. Estou muito feliz por ter partilhado esta experiência com a minha equipa, nós completávamos-mos muito bem, o que na minha opinião nos deu uma vantagem. Também estou muito grato pelo suporte que tivemos tanto da comunidade portuguesa, como da comunidade internacional de Runeterra", acrescenta Caetano "Pespscola" Lopes.

Por fim, conclui Filipe "Manittas" Neves "Todo o percurso foi surreal, desde a miracle run até ao desfecho, ainda estou incrédulo com o nosso feito! Foi uma experiência fenomenal que vou recordar para toda a minha vida. Não só trouxemos representatividade ao Legends of Runeterra em Portugal da melhor forma, como também fizemos história pelo país".

Legends of Runeterra é um jogo de cartas estratégico no qual competência, criatividade e visão determinam o teu sucesso. Os jogadores podem escolher os seus champions e combinar cartas de regiões Runeterra diferentes – cada uma com a sua própria vantagem estratégica – e construir o baralho perfeito para derrotar os seus adversários.