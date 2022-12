Legends of Runeterra: Riot Games lança hoje a conclusão de The Darkin Saga

Quer estejas inspirado para lutar contra os God Warriors e os seus exércitos ou prefiras explorar os segredos anciões dos Darkin, a Riot Games lança hoje a conclusão de The Darkin Saga – World Ender!

The Darkin Saga: World Ender traz três novos champions – Ryze, Kayle e o próprio World Ender, Aatrox. É também uma semana emocionante para os esports de Legends of Runeterra, com a fase de grupos do Campeonato do Mundo de Legends of Runeterra a começar esta quinta-feira, 8 de dezembro e a decorrer também na sexta-feira, dia 9, culminando na Final do World Championship que acontecerá sábado, dia 10 de dezembro. Liga-te na Twitch ou no YouTube a partir das 16:00 para veres os maiores jogadores de todo o mundo a usarem os seus melhores decks para lutarem pelo título de Campeões do Mundo deste ano.