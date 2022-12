Lego Brawls com conteúdo gratuito no mês de dezembro

'É a temporada do Jingle Brawls! A Bandai Europe e a Red Games Co anunciaram hoje que os jogadores podem preparar-se para manter o seu terreno e assumir as férias com conteúdos especiais de tempo limitado em LEGO® Brawls durante todo o mês de dezembro.

A atualização gratuita, intitulada "Jingle Brawls", está disponível para todos os proprietários do jogo LEGO Brawls e inclui 22 minifiguras LEGO festivas, um nível de Winter Wonderland com um novo modo de jogo de brinquedo, e outros conteúdos temáticos de férias disponíveis de 1 de dezembro a 31 de dezembro.

LEGO Brawls é um bawler de ação familiar com jogo cross-platform (cross-play) e vários modos de jogo que podem ser apreciados por jogadores de todas as idades, níveis de habilidade e preferências de jogo.

Os jogadores constroem e competem com minifiguras LEGO personalizadas, únicas, brawlers adaptados à sua personalidade, estratégia e estilo de jogo com mais de 77 triliões possibilidades de personalização. Além disso, o jogo apresenta níveis icónicos temáticos LEGO, desde temas clássicos adorados como Space e Castle, até fãs favoritos como LEGO Jurassic World™, LEGO NINJAGO® e LEGO Monkie Kid™.