LEGO Brawls esmagam as consolas

2 de setembro de 2022: O novo lutador de ação em equipa, LEGO® Brawls, é lançado hoje na Nintendo Switch™, PlayStation® 5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e GeForce NOW. O plataformaer multijogador é uma estreia para o género, combinando personalização quase infinita de brawler, conteúdo desbloqueável e gameplay competitivo repleto de ação no universo LEGO.

Com jogo cross-platform (cross-play) e vários modos de jogo, LEGO Brawls é um jogo familiar para jogadores de todas as idades, níveis de habilidade e preferências de jogo. Lego Brawls é desenvolvido e publicado pelo Grupo LEGO em parceria com a Red Games Co., e está a ser distribuído em formato físico para consolas pela Bandai Namco Europe.

"LEGO Brawls mostra LEGO jogar de uma forma nova com a sua incrível diversão familiar amigável. Personaliza a tua minifigura e junta-te aos teus amigos para alguma ação, em todos os seus temas mais queridos da LEGO", disse Murray Andrews, Head of Publishing da LEGO Games.

As mecânicas de construção e luta do jogo são uma evolução sem precedentes do género lutador de plataforma tradicional. Os jogadores constroem e competem com lutadores de minifiguras LEGO personalizadas, únicas, adaptadas à sua personalidade, estratégia e estilo de jogo. Com mais de 77 triliões de possibilidades de personalização, os jogadores podem escolher qualquer combinação de peças minifiguras, acessórios, armas melee, power-ups, emotes e nomes para construir o seu lutador vencedor. Eventos sazonais e conteúdos criam ainda mais possibilidades.

"Numa abordagem única da LEGO ao género, a imaginação, a autoexpressão e o humor preparam o palco para o verdadeiro estilo de competição do jogo", disse Brian Lovell, CEO da Red Games Co. "Lego Brawls invade um novo território que encoraja a individualidade, a colaboração da equipa e a pura diversão competitiva."

O jogo apresenta níveis temáticos icónicos da LEGO, desde temas clássicos adorados como Space e Castle, até ao favorito dos fãs, como LEGO Jurassic World™, LEGO NINJAGO® e LEGO Monkie Kid™. Cada nível oferece diferentes modos de jogo, desafios únicos e condições de vitória. Durante o jogo online multijogador, os jogadores podem competir 4v4 para controlar o ponto, recolher colecionáveis nos níveis de Modo Colecionador, jogar um jogo ao estilo battle royale onde é "cada jogador por si mesmo", ou ter uma luta livre onde o último jogador ganha. No Modo Party, os jogadores podem jogar jogos privados com amigos localmente ou online. Com o apoio de plataformas cruzadas, os jogadores de todo o mundo podem juntar-se e competir, independentemente do seu sistema de jogo.