LEGO dá vida à icónica máquina Pescoçudo de Horizon Forbidden West

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revela, na mais recente publicação do Blog Oficial da PlayStation®, o modelo da icónica máquina Pescoçudo de Horizon Forbidden West em LEGO®. O novo visual arrojado da máquina mais alta do mundo de Horizon, destinado a tornar-se ainda mais icónico, construído com peças LEGO®, estará disponível a partir de maio de 2022.

Com a sua cabeça em forma de disco, estatura alta e boa disposição, o Pescoçudo, é uma das máquinas estimadas do mundo de Horizon.

Como parte dos conjuntos LEGO® para adultos, o LEGO® Horizon Forbidden West Pescoçudo usa técnicas inteligentes de construção para capturar os detalhes autênticos da máquina e mede mais de 34 centímetros de altura. Esta construção LEGO® pode ser exibida num suporte com detalhes da paisagem de Horizon, tal como uma árvore e um semáforo. Está ainda incluída uma minifigura de Aloy em LEGO®, com o seu arco e lança.

Foi ainda, no Blog Oficial da PlayStation®, publicado o testemunho de Isaac Snyder, LEGO Model Designer, onde partilhou a sua experiência a jogar Horizon Zero Dawn e a explorar o mundo de Horizon, e dedicou o modelo da máquina Pescoçudo em LEGO® aos fãs da comunidade de Horizon, pela sua "paixão e imaginação".