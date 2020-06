LEGO e Nintendo revelam a linha completa Super Mario

O Grupo LEGO revelou hoje o portfolio total da experiência LEGO® Super Mario™. Depois de em abril terem sido revelados os primeiros sets, os fãs ficam agora a conhecer todos os Sets de Expansão, Packs de personagem colecionável e Packs de Power-Up. Resultado de uma parceria única com a Nintendo, LEGO Super Mario vai reinventar a forma como os fãs interagem com o Super Mario no mundo físico. Os produtos anunciados hoje dão a possibilidade de construir a casa de Mario, descobrir os tesouros escondidos de Toad e defrontar o Koopa Troopa na Fortaleza Guardada. E não é tudo!

A parceria anunciada foi anunciada em março e em abril "Aventuras com Mario – Pack Inicial" foi apresentado, com mais dois Sets de Expansão. O Pack Inicial é a chave para desbloquear o jogo e a brincadeira, sendo o único que contém a figura interativa LEGO® Mario™ que apanha moedas em níveis de jogo criados com tijolos LEGO. LEGO Super Mario traz uma nova interatividade e jogabilidade associada à tradicional experiência LEGO.

Todos os sets vêm com os seus desafios únicos e personagens com as quais os fãs podem brincar ou jogar contra os amigos. Adicionando ao Set de Expansão – Power Slide da Planta Piranha e ao Set de Expansão - Batalha no Castelo do Bowser, anunciados em Abril, a gama de Sets de Expansão vai incluir: o Set de Expansão – Fortaleza Guardada, o Set de Expansão – Caça ao Tesouro de Toad, o Set de Expansão – A Catubola do Deserto, o Set de Expansão – Problemas na Lava do Granito e o Set de Expansão – Avalanche de Bills Balázio.

Também foram anunciadas as dez figuras de inimigos colecionáveis, disponíveis em sacos fechados, os Packs de Personagens. Cada pack contém uma personagem para construir e jogar, que podem ser: Paragoomba, Carracita, Piquinhos, Besouro, Bullet Bill, Bob-Bomba, Foge Cheep, Blooper, Ouriço ou o Fantasma!

Cada Set de Expansão e Pack de Personagem colecionável é feita para ser usado com o Pack Inicial – Aventuras com Mario, para usufruir da experiência na sua totalidade. O set de entrada conta com sete peças de ação para diferentes interações com a figura LEGO Super Mario, que tem ecrãs LCD nos olhos, boca e barriga para mostrar instantaneamente as suas reações ao movimento, cor e peças de ação. Em maio, o Grupo LEGO apresentou também os Packs Power Up – incluindo Mario Gato e Mario Construtor – que dão um novo impulso ao jogo, com uma variedade de fatos para o LEGO Mario, revelando cada um novas habilidades e poderes.

"Com o anúncio de hoje, 16 sets Super Mario foram apresentados e estou ansioso para ver como estes Packs Power Up vão expandir a experiência das pessoas", disse Takashi Tezuka, Executive Officer e Game Producer na Nintendo Co., Ltd. "A imaginação e as preferências de cada jogador são diferentes. Ao adicionar peças que já tinham ao Pack Inicial e com os Sets de Expansão, esperamos que as pessoas possam criar vários mundos Mario diferentes e continuar a usufruir da experiência indefinidamente."

"A reação a LEGO Super Mario foi incrível," disse Jonathan Bennink, Digital Design Lead em LEGO Super Mario, do Grupo LEGO. "Super Mario é um ícone – e os fãs estão expectantes para verem revelados todos os detalhes. Toda esta linha – desde o Pack Inicial, aos Packs Power Up, dos Sets de Expansão aos Packs de Personagem – foram construídos para trazer o Super Mario e os seus amigos (e inimigos) à vida. Adoramos ver como os fãs da Nintendo e da LEGO são criativos e mal podemos esperar para que deem asas à sua imaginação na forma como interagem com o Super Mario no mundo real."

Os fãs vão também adorar a app gratuita LEGO Super Mario, criada pelo Grupo LEGO, um apoio para melhorar a experiência física. Contabiliza os resultados para encorajar a reconstrução contínua, providenciando também instruções digitais com zoom e rotação da imagem para facilitar a construção, sugestões de novas formas criativas de construir e jogar e um fórum seguro para partilhar ideias com os amigos.

A linha completa LEGO Super Mario vai ser lançada a 1 de agosto de 2020, mas os fãs já fazer a sua pré-encomenda do Pack Inicial em www.LEGO.com