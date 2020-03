Lego e Nintendo unem-se para parceria inovadora

O Grupo LEGO anunciou uma parceria com a Nintendo que vai mudar a forma como as pessoas interagem com o Super Mario no mundo físico, com a experiência de construção LEGO®.

Ambas as companhias partilham a sua paixão pela inovação e por brincar e a sua colaboração levou a que a experiência de construção LEGO fosse reimaginada, para criar uma nova forma de brincar inspirada num dos mais queridos e icónicos personagens dos videojogos: o Super Mario.

Nem é um videojogo nem um tradicional set de construção, a linha LEGO® Super Mario™ apresenta uma figura LEGO Mario interativa que apanha moedas num jogo que é jogado na vida real, com níveis criados com tijolos LEGO. A nova linha vai permitir às crianças experienciar como nunca, um mundo do Super Mario cheio de aventuras. O Super Mario ganhará vida no mundo físico e fará parte da já icónica experiência LEGO, apreciada por várias gerações.

Esta notícia foi acompanhada por um vídeo partilhado pelo Grupo LEGO e pela Nintendo, que mostra o que os fãs podem esperar dos sets LEGO Super Mario, que serão lançados durante 2020, com um jogador a usar a figura interativa de Mario para apanhar moedas num nível criado com peças LEGO.

"Estamos muito felizes por trazer o Mario para o mundo real, através de brincadeiras interativas e sociais com LEGO", disse Julia Goldin, Chief Marketing Officer, EVP do Grupo LEGO. "Com esta experiência vamos ajudar milhões de crianças que gostam do Mario a brincar e a interagir com a sua personagem favorita de uma nova forma, onde podem criar e controlar o jogo. Ao incorporar as últimas tecnologias digitais, LEGO Super Mario é uma experiência altamente social, interativa e colaborativa para as crianças."

"Sempre gostei dos produtos da LEGO e da forma como ajudam as crianças a usar a sua imaginação para brincar", disse Takashi Tezuka, Executive Officer e Game Producer da Nintendo Co., Ldt. "O novo produto que criámos com o Grupo LEGO procura combinar duas formas diferentes de brincar – uma onde podem construir livremente o mundo de Mario e outra onde vão poder jogar com a personagem, no cenário que acabaram de criar."

LEGO® Super Mario™ vai ser lançado em 2020 e mais informação estará disponível no futuro.