Liga dos Campeões feminina chega ao FIFA 23 no início do próximo ano

O EA Sports FIFA 23 trouxe várias novidades este ano e uma delas foi revelada ontem, na noite de terça-feira, durante o evento Women's Football Summit, que decorreu em Londres e que contou com a presença de Record, com a chegada da Liga dos Campeões feminina ao videojogo. A prova milionária contará com uma disputa de fase de grupos, como já era habitual na vertente masculina, onde equipas como Juventus, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Ol. Lyon, Paris SG, entre outras, marcarão presença.

De acordo com o que foi divulgado pela Electronic Arts Inc., a chegada da Champions feminina ao FIFA 23 está prevista acontecer já no início no próximo ano.

Para além desta novidade, a EA Sports revelou ainda que acordou uma parceria de patrocínio de longa duração com o serviço de streaming DAZN, parceira da UEFA Women's Champions League. A parceria entre a EA Sports e a DAZN terá início em março, em conjunto com o lançamento da competição no novo FIFA 23 e com as eliminatórias dos quartos de final da prova milionária.

"Estamos muito satisfeitos por vermos a UEFA Women's Champions League ser integrada no EA Sports FIFA 23. Vejo com naturalidade o facto de a melhor competição de clubes de futebol feminino fazer parte do jogo de simulação de futebol líder no mundo. Este é um passo importante para o desporto feminino e uma plataforma adicional ideal para que as atletas femininas possam contribuir para o seu sucesso", disse Nadine Kessler, ex-internacional alemã distinguida em 2014 com o FIFA Ballon d'Or e atual chefe do futebol feminino da UEFA.

Sobre a parceria com a EA Sports, Shay Segev, CEO do Grupo DAZN, revelou sentir-se entusiasmado. "Estamos entusiasmados por podermos anunciar oficialmente a EA Sports como o mais recente patrocinador global da DAZN na cobertura da UEFA Women's Champions League como parte de uma lista de marcas que têm vindo a investir cada vez mais no ecossistema económico do futebol feminino", declarou o empresário.