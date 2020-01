Lisboa Games Week 2020 será palco de finais 'milionárias'

O público do Lisboa Games Week vai poder assistir em 2020 às grandes finais das melhores competições nacionais como a @WGR_LPLOL e @WGR_LPCS, duas ligas criadas pela Inygon e patrocinadas pela Worten Game Ring, que contam com um Prize Pool global de €100.000, 00 segundo o anunciado pelo promotor e patrocinador respectivamente. Um valor sem paralelo a nível nacional.

O Lisboa Games Week e a Inygon dão assim continuidade à parceria iniciada em 2019, com o objectivo de levar ao grande público entusiasta dos Esports, as melhores competições profissionais no palco do maior evento gaming nacional.

Em 2019 a Inygon e o Lisboa Games Week deram o pontapé de saída ao juntar às finais LPCS e LPLOL, a realização do OMEN Atlantic Challenge, um dos conteúdos mais aguardados pela comunidade de fans que seguem o evento e que levou ao seu palco principal equipas internacionais como Team Heretics, Detona Gaming e Movistar Riders, juntamente com os portugueses Exploit, para a disputa de um troféu intercontinental que foi novidade em Portugal.

A Inygon – Eventos Profissionais de Gaming e o Lisboa Games Week formalizaram uma parceria para três edições do evento, na qual a Inygon assegura a realização e a produção de todos os conteúdos do LGW Esports Main Stage.

Segundo Luís Pinto, Gestor de Feiras FIL responsável pelo Lisboa Games Week, é fundamental "…garantir que os grandes conteúdos do evento (que continuarão a ser anunciados oportunamente), em especial dos Esports pela sua exigência e componente tecnológica, sejam desenvolvidos e assegurados num patamar profissional que corresponda às expectativas do público e também das equipas em competição e, neste contexto, a escolha só poderia cair sobre a Inygon pelo know-how que detêm, pela criatividade e competência com que concebem e entregam o Espectáculo dos Esports."

Para João Cício Carvalho, Director Geral da Inygon, não existe melhor palco para as finais de ambas as Ligas. Sendo a LGW o maior evento de gaming a nível nacional, é o melhor local para o culminar da época das maiores provas de duas das maiores modalidades de Esports no país. "Queremos aproveitar as condições únicas da FIL e a adesão do público do evento para mais uma vez dar uma experiência única aos fãs de League of Legends e de Counter-Strike!"

O Lisboa Games Week e a Inygon prometem mais novidades em breve.