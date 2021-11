Lisboa Games Week anunciou novidades e destaques para 2022

É oficial. O maior evento de Videojogos em Portugal confirmou a sua data para 2022. A 7ª edição do Lisboa Games Week irá decorrer de 17 a 20 de Novembro, com novidades e destaques que prometem despertar a atenção das comunidades do gaming e esports, cultura pop, educativas e do game dev nacional, durante todo o ano.

O anúncio foi feito durante o Evento Corporativo LGW que decorreu na FIL repleto de actividades educativas e painéis dedicados à indústria dos Videojogos, com a participação de vários especialistas nas áreas do gaming e esports, educação e ensino, desenvolvimento de Videojogos em Portugal e tecnologia.

Foram mais de 400 participantes que marcaram presença neste Evento Corporativo, que culminou com a apresentação a marcas e imprensa, das grandes linhas de actuação do Lisboa Games Week em 2022, de novos conteúdos e iniciativas, dos quais se destacam: a ambição de alcançar os 80.000 visitantes (27.000 provenientes de vistas de estudo do Serviço Educativo LGW); a aposta na participação directa dos primeiros estúdios e publishers internacionais; as competições Worten Game Ring LPLOL e Circuito Tormenta para Valorant e League of Legends no LGW;; a extensão do Museu Load ZX Spectum em exclusivo no LGW durante três edições; entre outros.

O Movimento Digital Valley – Cluster de Videojogos Nacional teve honras de apresentação num evento dedicado em auditório e contou com a participação de criadores e estúdios nacionais, alunos, professores, entidades públicas e privadas, na assistência, e no respectivo Painel, com oradores em representação da APVP, Techframe, Fundação AIP, Portugal Ventures e TecParques, num debate moderado por João Vitória. A Fundação AIP é uma das entidades membro do Board do Movimento, com actuação nas áreas da promoção da oferta formativa e participação do Cluster no Lisboa Games Week.

O dia terminou com o anúncio do lançamento de uma nova plataforma do Lisboa Games Week, que permitirá integrar todas as comunidades e os diversos conteúdos do evento.

Até 30 de Novembro os bilhetes para o LGW22 encontram-se à venda com 50% de desconto Black Friday.