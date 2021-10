Lisboa Games Week apresenta edição de 2022

Com o objectivo de apresentar ao mercado, marcas, patrocinadores e imprensa, alguns dos maiores destaques do programa da 7ª edição do evento com data já anunciada em 2022 – de 17 a 20 de novembro - bem como novas áreas, conteúdos, novas iniciativas e parcerias, terá lugar no Centro de Reuniões da FIL – Parque das Nações, no dia 25 de Novembro pelas 18H00, uma Sessão de Apresentação, precedida de um welcome-drink para celebrar a oportunidade de poder, finalmente, juntar os principais stakeholders do Lisboa Games Week.

Paralelamente, integrando o Evento Corporativo, decorrerão ao longo do dia, nos três auditórios do mesmo Espaço, vários painéis sobre a actualidade do gaming e esports, indústria, mercado, tecnologias e 5G, bem como apresentações e mesas redondas de novos projectos e parcerias do Lisboa Games Week, gravação de conteúdos LGW ao vivo, acções de formação do Serviço Educativo LGW e outras no âmbito da Loading Zone – área LGW para a divulgação e network dos jogos nacionais.