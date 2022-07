Lisboa Games Week celebra parceria com Município de Cantanhede

No âmbito da realização do Lisboa Games Week, a Fundação AIP, o Município de Cantanhede e a Associação Geração Spectrum estabeleceram uma parceria institucional para apresentar, em exclusivo e a título de extensão temática, a representação do Museu LOAD ZX Spectrum durante as suas próximas três edições.

Esta representação do Museu LOAD ZX Spectrum visa enriquecer os conteúdos programáticos do evento, nomeadamente no âmbito do programa do Serviço Educativo do Lisboa Games Week, onde a promoção de espaços temáticos e programas específicos de formação são orientados para disponibilizar diferentes áreas de conhecimento junto do público mais jovem.

O Lisboa Games Week é o maior evento de videojogos em Portugal, tendo registado em 2019 mais de sessenta e três mil visitantes, dos quais dezassete mil de alunos e professores oriundos de visitas de estudo de todo o território continental. Tratam-se de indicadores aliciantes para a promoção do Museu, e também do próprio Município de Cantanhede, que acompanha o seu desenvolvimento enquanto conteúdo lúdico e educativo.

O Museu LOAD ZX Spectrum surgiu para homenagear os microcomputadores idealizados por Sir Clive Sinclair e também recordar de forma singular o contributo português na construção de muitos destes equipamentos a partir da fábrica da TIMEX em Almada. Este espaço único no mundo homenageia aquele que foi, para muitos europeus, o seu primeiro computador e, por isso, o primeiro contacto que tiveram com videojogos. Foi a partir deste objeto mágico que muitos aprenderam a programar e deram passos decisivos em direção à revolução tecnológica que contribuiu decisivamente para introduzir os jovens na tecnologia e incentivar muitos deles a prosseguir uma carreira profissional em Videojogos.

O LGW orgulha-se de poder contar para os próximos 3 anos com um projeto tão dinâmico e inovador que presta homenagem a uma das fases mais relevantes para os videojogos, os computadores e jogos que fizeram e fazem, ainda, as delícias de tantos gamers.