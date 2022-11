Lisboa Games Week começa esta quinta-feira

O maior evento de gaming do país abre portas já amanhã, dia 17, na FIL, e prolonga-se até dia 20, domingo.

Promovido pela Fundação AIP, a 7ª edição do Lisboa Games Week promete, mais uma vez, ser o ponto de encontro dos entusiastas dos videojogos numa exposição que contará com cerca de 150 empresas e mais de 200 marcas representadas, sendo esperados vários milhares de visitantes, dos quais, cerca de 30% inseridos em visitas de estudo provenientes de escolas de todo o território continental do país.

São quatro dias com novidades e experiências dedicados aos videojogos e ao entretenimento digital, com destaque para o Gaming, eSports, Cosplay, VR Experience, Retrogames, contando com um programa de actividades que promete ser do agrado de todos.

Sendo o subsector dos videojogos o mais lucrativo entre aqueles que compõem as indústrias culturais e criativas, o Lisboa Games Week tem dedicado desde a sua primeira edição, uma atenção especial aos criadores e empresas de videojogos nacionais, com o objectivo de promover o talento e inovação "made in Portugal" e, consequentemente, ajudar a potenciar a integração destes no mercado internacional, designadamente através da cooperação com os grandes estúdios e editoras internacionais, também presentes no evento.

Mais uma vez, o Serviço Educativo é uma aposta forte do LGW, com escolas de todo o país a confirmarem presença no evento e confirmação da sua participação nas acções de formação de programação.