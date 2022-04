Lisboa Games Week e FPAK eSports celebram parceria

O Lisboa Games Week, que irá decorrer de 17 a 20 de Novembro, na FIL, associa-se às competições FPAK eSports – Campeonatos Portugal Endurance e Velocidade. Esta é uma parceria que tem como objetivo principal promover e desenvolver a cultura de gaming no desporto automóvel, através do Sim Racing, considerando também o elevado potencial desta variante esports na adesão de novos públicos à modalidade e ao evento.

Os mais de 60.000 visitantes esperados na 7ª edição do Lisboa Games Week, poderão disfrutar de um grande palco de competição Sim Racing, promovido pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Automóvel Club de Portugal (ACP) e pela Sports&You, no qual terão oportunidade de assistir às provas e performances dos grandes campeões, mas também de sentar, apertar os cintos e acelerar a fundo.

Carlos Barbosa, Presidente do Automóvel Club Portugal, destaca "é muito importante a afirmação dos Campeonatos Nacionais de Simulação Automóvel, competições que organizámos e promovemos em associação com a Sports&You na época passada com assinalável sucesso. O Lisboa Games Week, é o parceiro ideal para proporcionarmos uma experiência presencial no Sim Racing, uma vez que, é o maior evento dedicado ao gaming e esports em Portugal, o palco ideal para levar a iniciativa às gerações mais jovens e também às famílias que visitam este evento…"

Pedro Costa Braga, Director-Geral Adjunto da Lisboa FCE, entidade organizadora do Lisboa Games Week, salienta a relevância desta parceria, referindo que "o projecto FPAK eSports vem ao encontro de um dos principais objectivos traçados para o LGW, que passa por identificar e disponibilizar as melhores experiencias aos visitantes do evento, e este novo conteúdo Sim Racing consistente e com afirmação no panorama nacional, representa um importante contributo para a estratégia de oferta e renovação dos melhores conteúdos gaming e esports no Lisboa Games Week em cada nova edição".