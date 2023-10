Lisboa Games Week: Loading Zone é conteúdo fundamental

O Lisboa Games Week é a montra privilegiada para os estúdios e developers independentes apresentarem os seus trabalhos e desenvolvimentos junto da indústria dos videojogos em Portugal e também, do público, como forma dar a conhecer em 1ªmão e perceber a reação dos potenciais utilizadores aos novos títulos que serão lançados no mercado.

Para o Lisboa Games Week, o Loading Zone é um conteúdo fundamental, tendo como objectivo principal dar palco a futuros talentos na indústria dos Videojogos, em Portugal e também além-fronteiras, através da exposição e promoção dos mais recentes projectos e jogos desenvolvidos no país.

Com foco na divulgação da produção nacional, mas também da oferta formativa no ensino superior e cursos livres na área de Videojogos, a Loading Zone é, simultaneamente, a montra por excelência do que melhor se faz em Portugal na área do desenvolvimento de jogos digitais e o Espaço de referência para o network da comunidade de criadores, empresas e escolas.

O Loading Zone conta com a curadoria de profissionais reconhecidos no meio, composto por Ricardo Flores, Mafalda Duarte, Tiago Marques, Diogo Rato e Diogo Vasconcelos, contando com o apoio da APVP – Associação dos Produtores de Videojogos Portugueses, Game Dev Lisbon, Women in Games e NTF, entre outras entidades e individualidades ligadas à indústria do Videojogos em Portugal.

O Lisboa Games Week é uma iniciativa da Fundação AIP e realiza-se de 23 a 26 de Novembro na FIL.