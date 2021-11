Lisboa Games Week promove Evento Corporativo e posiciona-se para 2022

Na próxima 5ªfeira, 25 de novembro, o Lisboa Games Week reúne vários especialistas para debater o Gaming e os Esports, Educação e Ensino, Game Dev Nacional e Tecnologia!

Serão vários painéis sobre a actualidade do gaming e esports, indústria, mercado, tecnologias e 5G, bem como apresentações e mesas redondas de novos projectos e parcerias do Lisboa Games Week, gravação de conteúdos LGW ao vivo, acções de formação do Serviço Educativo LGW e outras no âmbito da Loading Zone – área LGW para a divulgação e network dos jogos nacionais.

Programa:

O 5G e as Tecnologias Imersivas no Ensino do Futuro

Investir nos Esports Nacionais

Jogos Nacionais em Tempos de Pandemia: Lançamentos – Powered by Loading Zone

Apresentação do Movimento Digital Valley – Cluster de Videojogos Nacional

Apresentação do Primeiro Estudo sobre Esports em Portugal – Powered by Mastercard