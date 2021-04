Lisboa Games Week regressa em novembro

A plataforma de conteúdos exclusivos LGW Live já está de novo no ar nas redes sociais do evento, através das quais as comunidades gaming poderão, até à realização do Lisboa Games Week de 25 a 28 de Novembro, assistir a programas originais, novidades, passatempos e outras rubricas de interacção com o público, tendo como principal destaque o Lisboa Games Week Show.

Com apresentação de Bernardo Candeias, o Lisboa Games Week Show, primeiro talkshow em Portugal que conjuga os videojogos com todas as áreas do entretenimento, tem o seu regresso, para já, em formato totalmente virtual, no dia 29 de Abril às 18h, em directo, e consequentemente,

todas as quintas-feiras à mesma hora , contando com convidados especiais, celebridades, e com o também regresso do painel de discussão Media Talks da LGW Live.

O lançamento PlayStation de Returnal para PS5 será o grande destaque do primeiro Lisboa Games Week Show, que terá como convidada especial a investigadora e primeira cientista-astronauta portuguesa, Ana Pires, contando com o humorista Nilton como convidado principal do programa.

E como primeira grande novidade da LGW Live! estreou já o podcast oficial do Lisboa Games Week, apresentado por Nicole Concha e Bernardo Candeias e que estará no ar todas as segundas-feiras (primeiro episódio já disponível no Spotify).

O Lisboa Games Week e os principais produtores parceiros do evento preparam já a 7ª edição, e anunciarão em breve mais novidades de todas as áreas gaming que compõem o evento, bem como as próximas acções do LGW Serviço Educativo e Loading Zone que decorrerão online durante o ano.