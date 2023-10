Lisboa Games Week: Riot Games anuncia presença na edição deste ano

A Riot Games, em parceria com a GOATPixel, anuncia hoje a sua presença na edição deste ano da Lisboa Games Week.

Depois de um ano recheado, em que tivemos a estreia do VALORANT Challengers Portugal: Tempest, a liga portuguesa oficial do jogo, contámos com a participação da primeira equipa portuguesa a chegar aos palcos europeus de VALORANT e celebrámos o primeiro aniversário do Pearl, em que vimos o carinho de caras conhecidas da comunidade em relação ao mapa português, a Riot decide terminar o ano em grande, estando presente pela segunda vez na Lisboa Games Week.

Depois da presença no evento do ano passado, em que contámos com um feedback bastante positivo tanto dos criadores de conteúdo como da comunidade que tiveram oportunidade de passar pelo nosso stand, é a segunda vez que a Riot Games marcará oficialmente a sua presença com um espaço exclusivamente dedicado aos jogos da marca.

Todo o espaço foi conceptualizado e criado para que pudesse oferecer aos seus visitantes experiências divertidas e marcantes, desde os jogadores mais apaixonados pelos jogos da marca até aos mais curiosos que estejam de passagem e queiram conhecer mais sobre o universo da Riot Games.

"Estamos muito entusiasmados por contar contigo no nosso stand na Lisboa Games Week para celebrarmos os nossos jogos juntos. A comunidade portuguesa de Gaming é incrivelmente dedicada e importante para nós. Sem vocês, o VALORANT não seria igual. Mal podemos esperar por vos ver a todos na LGW e conversar convosco! Queremos muito que disfrutes de todas as fantásticas atividades que temos preparadas!" diz Marina Cobos, Community Manager da região ibérica de VALORANT.

Assim como no ano anterior, os visitantes do espaço da Riot Games poderão desfrutar de um bom momento a jogar os seus títulos favoritos com amigos na área gaming que teremos disponível, poderão levar para casa recordações da sua passagem pelo universo de Runeterra e de VALORANT através do photobooth que temos concebido, jogar ao Sapling Toss para terem chance de ganhar algumas recompensas e deixar a sua mensagem no mural da comunidade.

Também contaremos com áreas novas como a área de descanso onde poderão recarregar as suas baterias e as dos seus telemóveis assim como jogar algumas partidas de Teamfight Tactics, Wild Rift e Legends of Runeterra com outros apaixonados por estes jogos. Tendo já contado com uma experiência memorável no ano anterior, quisemos fazer mais e melhor este ano para que se torne de novo num momento memorável para quem nos visitar.

Quem visitar o espaço terá também a oportunidade de conhecer alguns dos nomes mais acarinhados pelas comunidades de VALORANT, League of Legends e Teamfight Tactics.

"Eventos são a melhor oportunidade para agradecer à comunidade por todo o apoio e dedicação aos nossos jogos e para conhecer pessoas interessantes que partilhem o teu interesse, por isso encorajo-te a visitar a Lisboa Games Week para disfrutares da área da Riot Games onde poderás conhecer e estar com várias personalidades e jogadores da scene portuguesa! Vão ser dias incríveis e contamos contigo! " diz Esther Gallego, Community Manager da região ibérica de League of Legends.