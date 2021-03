Lisbon Game Conference nos dias 23 e 24 de abril

O Lisbon Game Conference é uma conferência de videojogos, focada para estudantes universitários, que pretende transmitir as componentes da indústria de um ponto de vista mais académico. É um evento organizado para estudantes do Iscte, não sendo exclusivo a estes, estando aberto a todos os interessados na área.

A organização do evento é feita pelo Núcleo de Estudantes de Tecnologias do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, que tem como função representar as licenciaturas e respetivos mestrados de tecnologias da instituição, e potenciar os seus alunos a nível regional e nacional.

O evento está dividido em dois dias, sendo o primeiro para talks, debates e workshops sobre os mais diversos temas da área, como game development, esports e novas tecnologias. Em breve serão anunciados os nomes de todos os oradores, através do nosso website e redes sociais, desde já garantindo a presença com marcas de renome nesta área. De um ponto de vista prático, os workshops serão tanto sobre uma introdução a ferramentas de desenvolvimento, o Unity, como sobre o processo visual e interface do utilizador. O segundo dia do evento será um torneio de esports, uma iniciativa já recorrente por parte do Núcleo de Estudantes de Tecnologias, sendo este das franquias mais jogadas pelos estudantes, tal como Counter Strike: Global Offensive e League of Legends.

Devido à atual situação pandémica, este evento será exclusivamente online, sendo as palestras, debates e workshops em softwares de videoconferência. É necessária a inscrição no website para poder assistir ao evento. O torneio será transmitido em livestream comentada por casters para o público em geral pela Twitch.

Esta iniciativa é continuação de um projeto que já aconteceu anteriormente no Iscte, que reunia estudantes de diversas universidades para aprenderem mais sobre as temáticas relacionadas com os videojogos.

https://netiscte.pt/lisbongameconference