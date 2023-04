Little Nightmares celebra 6º aniversário com 12 milhões de unidades vendidas

A Bandai Namco Europe anunciou hoje, no sexto aniversário do lançamento de Little Nightmares, que sua franquia doméstica atingiu mais de 12 milhões de unidades vendidas.

A franquia já viu vários jogos a serem lançados, começou por Little Nightmares, produzido pela Bandai Namco Europe e desenvolvido pela Tarsier Studios, em 2017. O jogo coloca os jogadores como Six enquanto tentam escapar do Maw, numa embarcação subaquática cheia de habitantes grotescos. A sua sequência, Little Nightmares II, lançada em 2021, contou a história de Mono, um garoto com um saco de papel na cabeça,que conhece a garota com a capa de chuva amarela. Este encontro leva-os a explorar vários locais em Pale City, um lugar distorcido pela transmissão do zumbido da Torre de Sinal.

Além destes, Very Little Nightmares, um jogo móvel desenvolvido pela Alike Studio onde os jogadores têm de escapar do Ninho e descobrir mais sobre a história de fundo de Six, foi lançado em 2019.

"A franquia Little Nightmares teve um grande crescimento e sucesso desde o primeiro episódio, que foi lançado há 6 anos", disse Arnaud Muller, CEO da Bandai Namco Europe. "Estamos orgulhosos do trabalho realizado pelas equipas da Bandai Namco Europe, em conjunto com a Tarsier Studios, Engine Software e Supermassive Games, para criar grandes jogos e, ao mesmo tempo, expandir a franquia para mais meios."

"Olhar a comunidade a crescer ao longo dos anos tem sido uma benção", acrescentou Lucas Roussel, Diretor de Publicação e Produtor Executivo de Little Nightmares da Bandai Namco Europe. Quando começamos Little Nightmares, pensávamos que realmente tínhamos algo especial, mas ainda somos surpreendidos todos os dias pelo compromisso dos nossos fãs com a franquia. Não podemos agradecer o suficiente por sua dedicação e continuamos a trabalhar no que vem por aí para a franquia. "

Little Nightmares I está disponível para a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Little Nightmares II está disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S| X, Nintendo Switch e PC.

Very Little Nightmares está disponível para iOS e Android.