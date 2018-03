Parece uma história a gozar, mas é bem verdade (até ver...). A comunidade de fanáticos de Call of Duty garante que James Harden, estrela da NBA, revelou inadvertidamente o logo do jogo Call of Duty: Black Ops 4, que ainda não chegou ao mercado.

O jogador dos Houston Rockets compareceu no jogo contra os Oklahoma City Thunder com um boné que muitos garantem ter o símbolo do próximo jogo da franquia. Se a isto juntarmos a indumentária militar do popular jogador, temos rumor forte.

Call of Duty: Black Ops 4 deve ser lançado no fim de 2018.









The Beard has arrived, and he's ready for battle with the Thunder. pic.twitter.com/ky3E8TK9Hy — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 7, 2018

Autor: João Seixas