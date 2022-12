LoL Esports apresenta novo evento de lançamento para a season de 2023

Com o começo de um novo ano vem uma tela em branco, um início refrescante para todos nós, desde os campeões do mundo a todos aqueles que têm subido o seu rank. Com esta jornada em mente, LoL Esports está entusiasmado por anunciar um novo evento competitivo: Season Kickoff!

Pela primeira vez, vamos celebrar o início da ranked season e da temporada de LoL Esports juntos. Entre 10 e 11 de janeiro de 2023, LCS, LEC, LCK, LPL, LJL, CBLOL, LLA, PCS e VCS vão apresentar um evento especial de dois dias em que irão apresentar a season de 2023 e darão destaque a alguns jogadores a assistir, dando assim um vislumbre aos fãs da Season 2023 no Rift, e uma amostra do que ainda está para vir em LoL Esports. Mais informações sobre o formato do evento e calendário do mesmo serão divulgadas em breve.

O evento Kickoff irá substituir o League of Legends All-Star Event. Enquanto o All-Stars tem presenteado jogadores e fãs com inúmeros momentos especiais ao longo dos anos, o calendário atual pode ser desafiante para muitos jogadores All-Star. A substituição do All-Stars pelo evento Season Kickoff dará aos jogadores profissionais uma tão merecida pausa e dará aos fãs uma excitante nova plataforma que complementará as competições locais de final de ano e as celebrações que as regiões geralmente organizam durante este período.