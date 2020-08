LOL: Intel e Worten Game Ring ao lado do Circuito Tormena

A Inygon anuncia hoje a entrada de dois novos parceiros no Circuito Tormenta: a Intel, responsável pelos processadores para PC mais populares do mundo, e a Worten Game Ring, marca de gaming da empresa portuguesa de eletrónica de consumo e entretenimento Worten. Intel e Worten são duas marcas bem conhecidas pelos gamers, proporcionando-lhes experiências e equipamentos para desfrutarem da melhor performance competitiva.





O Circuito Tormenta, com início no passado mês de julho, é a mais recente competição amadora de League of Legends em Portugal, tendo como principal objetivo ser um ponto de partida para jogadores amadores que procurem profissionalizar-se no League of Legends competitivo.Através das competições do Circuito, Trials, Challenges e Liga Promessa, as equipas têm a oportunidade de acumular pontos, ganhar prémios e competirem por um lugar na principal prova de League of Legends em Portugal, a Worten Game Ring LPLOL, que atualmente possui uma prizepool de 50.000€.A entrada da Intel enquanto marca parceira do Circuito Tormenta trata-se do primeiro passo da marca numa iniciativa de esports no mercado nacional, estando totalmente alinhada à estratégia internacional da Intel que patrocina diversas competições de grande dimensão como a ESL One e o Intel Extreme Masters.Por outro lado, a Worten Game Ring, patrocinadora também da Liga Portuguesa de League of Legends, possui já uma forte presença em iniciativas inovadoras associadas ao gaming e esports para todas as idades, comunicando frequentemente para o público português de League of Legends.As transmissões do Circuito Tormenta podem ser acompanhadas nos canais de Twitch da Inygon: InygonTV1 e InygonTV2, de setembro a novembro. Inicia-se já hoje a Jornada 1 da Liga Promessa cujo calendário está disponível em circuitotormenta.pt.