LPLOL regressa a 25 de janeiro com o Advnce

A Inygon anuncia hoje que a Liga Portuguesa de League of Legends (LPLOL) começa no próximo dia 25 de janeiro, e apresenta o ADVNCE como novo parceiro. A plataforma de gaming e esports da SIC passa não só a apoiar a 7ª edição da LPLOL, como também novos conteúdos de League of Legends.

Esta parceria vem potenciar um crescimento do League of Legends em território nacional, abrindo novas portas no que toca à disponibilidade do conteúdo Worten Game Ring LPLOL. Para além deste conteúdo passar a estar disponível nas plataformas do ADVNCE, abre-se também a possibilidade de criação de novo conteúdo relacionado com o League of Legends.

João Cício Carvalho, diretor da Inygon, afirma: "É com grande orgulho que vemos um parceiro e uma marca com a dimensão da SIC aliar-se à Inygon globalmente e à WGR LPLOL! Para nós, League of Legends é mais do que um jogo. É uma verdadeira modalidade desportiva, que esperamos que continue a crescer como se tem observado, e que esta parceria com a SIC venha contribuir para esse desenvolvimento, para uma evolução da Liga e para a partilha das histórias dos nossos maiores atletas."

A marca do Grupo Impresa, ADVNCE, junta-se à Inygon e à WGR LPLOL, na maior prova de League of Legends em Portugal. Segundo Cristina Vaz Tomé, Chief Revenue Officer do Grupo Impresa, "é de extrema importância fortalecer novas parcerias não só com a LPLOL, mas também com a Inygon, de forma a proporcionar um crescimento no mundo dos esports e, consequentemente, elevar a fasquia a nível nacional. O nosso objetivo, para além de amplificar e apoiar a comunidade de jogadores, também passa por dar a conhecer estas Ligas e fazer crescer a área de gaming e esports em Portugal. Com esta parceria, esperamos continuar a surpreender e a desenvolver novos desafios para comunidade e para as marcas."

O ADVNCE é a mais recente plataforma de gaming e esports da SIC. Atualmente, o ADVNCE transmite programas na SIC generalista e na SIC Radical, no seu site oficial e no seu canal de YouTube. Estes programas contam com entrevistas a personalidades relevantes do meio, análise de gameplay por parte de especialistas, notícias sobre entretenimento, discussões sobre jogos retro e streams na plataforma Twitch.

Podem acompanhar todas as novidades da WGR LPLOL no canal oficial de Twitch da Inygon e nos canais oficiais do ADVNCE.