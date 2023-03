Luta pela glória com o Patch 4.3.0 de Legends of Runeterra: Glory in Navori

O Patch 4.3.0 de Legends of Runeterra introduz a primeira expansão de 2023: Glory in Navori. Esta expansão traz aos jogadores três novos champions, Desafios Mensais para The Path of Champions, Rotação e um evento Dragonmancer completamente novo. A 31 de março, Legends of Runeterra traz The Glory in Navori Brawl que será transmitido na Twitch a partir das 16:00 horas e os jogadores terão a oportunidade de assistir aos seus streamers de LoR favoritos a enfrentarem-se por glória na arena.

A primeira temporada competitiva oficial de 2023 começará brevemente e incluirá novas oportunidades competitivas, formatos e recompensas.

Três novos champions

O Sett traz a fantasia de fazer combos ao jogo incorporando a mecânica de Coins (Moedas) de forma a soltares rajadas de efeitos de alto custo tudo no mesmo turno.

A Samira vem refrescar o arquétipo de Plunder... com estilo. Exclusiva para Noxus é a possibilidade de reativar Plunders que já estão em jogo!

Jack não pode ser incomodado com fracotes e insignificantes. Tal como o Sett, ele também está cheio de Coins, no entanto pode também ser construído à volta de Prize Fights ou a nova mecânica incluída nesta expansão: Brash.

Novas mecânicas

Coin – Coins podem ser acumuladas. Ao ser jogada a carta coin irá encher novamente a tua mana, dependendo de quantas cartas forem acumuladas.

Brash – Só pode ser bloqueada por inimigos com 3 ou mais de vida.

Novo modo

O Patch 4.3.0 introduz Desafios Mensais para The Path of Champions. Os Desafios Mensais contaram com 70 micro-aventuras. Cada micro-aventura consistirá em uma ou duas batalhas antes de se chegar ao big boss da aventura. No entanto, há uma reviravolta! Cada champion poderá apenas ser utlizado 3 vezes, perdendo ou ganhando.

Rotação

A rotação será introduzida nesta expansão. Com a rotação iremos introduzir o modo Standard – um formato cuidadosamente pensado com um grupo selecionado de cartas. Com um leque mais pequeno de cartas, a competição em Standard é o mais feroz possível. O formato Eternal será o típico formato de LoR com todas as cartas disponíveis e a equipa irá destacar o modo Eternal para ser jogado competitivamente no último mês de cada expansão.

Evento Dragonmancer

Os jogadores poderão participar neste novo evento Dragonmancer para ganhar novos icons, cartas, emotes e skins para champions. O passe do evento irá dar evento a um percurso melhorado com recompensas premium e desbloqueia imediatamente Tranquility Dragon Karma.