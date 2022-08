Madden 23: EA Sports mantém a bitola e apresenta produto de qualidade

Num país como Portugal, fazer a análise de um jogo como Madden NFL 23 começa, inevitavelmente, por um aviso - este jogo é apenas para os verdadeiros fanáticos de futebol americano. Esta é, de resto, uma premissa que também utilizamos quando fazemos a 'review' de jogos de beisebol, como os da franquia 'MBL The Show'.

Não sendo o nosso país apaixonado por futebol americano, a verdade é que existem muitos conhecedores profundos da modalidade e nas páginas do Record até já teve a oportunidade de conhecer a fundo jogadores e treinadores de equipas portuguesas que tentam trazer a paixão do outro 'Football' para os nossos relvados.

Madden Madden

Com isto dito, viramos atenções para os que gostam desta franquia lendária e que este ano não esqueceu o 'pai'. A EA Sports não se poupou os esforços para homenagear o homem que dá nome ao jogo - o lendário John Madden, treinador e comentador da NFL, falecido no final de 2021.

Assim sendo, a capa das três edições do jogo e grande parte do conteúdo 'in-game' conta com referência ao popular impulsionador da modalidade, que ano após ano, ajuda a EA Sports a mediatizar um jogo que dispensa muitas apresentações. A qualidade gráfica e de processos está lá, como sempre, e as opções de jogo chegam a parecer quase exageradas, tal a quantidade disponível.

Madden 23 Madden 23

E nesta caso até podemos dizer que se trata de um novo começo para a franquia. Após anos e anos ao mais alto nível, sempre com um produto praticamente imaculado (fora um detalhe ou outro, a EA Sports lança no mercado um jogo que aposta forte na tecnologia FieldSENSE, algo semelhante ao HyperMotion presente no FIFA 23, conseguindo assim oferecer um tremendo realismo ao jogo.

Podemos assim definir se pretendemos que o nosso jogador aposte mais na potência ou na precisão nos passes, sendo que depois temos obviamente várias formas de lançar. Seja passe livre, passe mais lento ou mais rápido, passes mais altos e longos ou mais rasteiros e velozes.

Claro que os fánaticos das 'cartas' não deixam de parte o Madden Ultimate Team, mas há sempre quem goste mais (e é o nosso caso), de arriscar decisões complicadas na liderança de um emblema, com o sempre aniamdo Franchise Mode como General Manager ou o Face of the Franchise, onde somos um jogador a fazer pela vida. The Yard e Superstar KO são outros modos que ninguém pode deixar de parte quando colocar as mãos no jogo pela primeira vez. Opções mais 'arcade', claro está, mas onde não falta qualidade e muitas horas de jogo.

Jogo da EA Sports Jogo da EA Sports

E se estão a fazer uma lista de cosias que não pdoem perder, ora anotem estas: Face of the Franchise, Ultimate Team e obviamente, todos os estádios disponíveis, sempre com o realçismo absoluto a que a franquia os tem habituado. Até a banda sonora está imaculada.

Os dados estão lançados - Madden 23 não pode faltar na galeria de jogos dos apaixonados por futebol americano e está, como se esperaa, cada vez melhor.