Madden NFL 24 estabelece novo recorde da marca para unidades digitais vendidas em apenas uma semana

A Electronic Arts comemora o início da temporada 2023 da NFL e convida os fãs de futebol americano de todo o mundo para jogarem o EA Sports Madden NFL 24 através um teste global, durante um fim de semana de jogo gratuito, de 7 a 10 de Setembro para a Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Os jogadores nas plataformas Xbox Series X|S e PS5 podem experimentar os novos níveis de controlo e realismo proporcionados através de uma jogabilidade elevada, juntamente com a diversão dos minijogos e profundidade do Modo Superstar, Modo Franchise e muito mais. Os fãs da NFL que desejam entrar de cabeça no início da temporada podem desfrutar do novo Madden NFL 24 NFL+ Edition (disponível até 10 de outubro), que dá aos fãs uma oportunidade única para jogarem e assistirem a toda a ação da NFL e acederem ao Madden NFL 24 e a 3 meses de NFL+ Premium, o serviço direto ao consumidor da NFL.

Madden NFL continua a receber mais fãs de futebol americano no jogo – Madden NFL 24 estabeleceu um recorde da marca numa única semana em unidades digitais vendidas, com um aumento de 36% nos jogos jogados e atraiu mais jogadores durante a primeira semana de lançamento em comparação com o Madden NFL 23. Com o aumento de jogadores, surgiram várias tendências dos fãs que projetam o que pode causar maior impacto esta temporada:

· O atleta Josh Allen foi o melhor quarterback pelo segundo ano consecutivo e totalizou mais do dobro dos touchdowns de passe do vice-campeão Patrick Mahomes

· Os Ravens saltaram para a equipa mais utilizada, com um aumento de 180% no uso ano contra ano, o recém adicionado Odell Beckham Jr. contabilizou o maior número de receções para touchdown e Lamar Jackson ficou entre os cinco melhores quarterbacks

· Os jogadores classificaram a AFC North como uma divisão para assistir, com três equipas entre as mais populares do jogo (Ravens #1, Bengals #2, Steelers #4) e dois confrontos intra-divisão (Ravens-Steelers #1, Bengals-Ravens #4) entre os confrontos mais comuns

· Jonathan Taylor foi o melhor running back do jogo, e o recém-negociado Jalen Ramsey liderou em intercetações enquanto Aaron Donald acumulou o maior número de sacks

"Adoramos ver mais jogadores a desfrutar do Madden NFL 24 e observar todas as maneiras como está a ser explorada a nova jogabilidade, novos modos e tudo sobre a experiência em Madden NFL 24", disse Mike Mahar, Diretor de Produção Sénior da EA Sports Madden NFL. "O NFL Kickoff significa que uma nova temporada de competição de futebol americano de classe mundial está a chegar e, juntamente com os grandes sucessos e jogadas que mudam o jogo a cada semana, a nossa equipa vai trabalhar arduamente para trazer novos conteúdos, experiências e melhorias com base no feedback dos jogadores, através de atualizações do serviço durante toda a temporada."

O novo conteúdo do Madden NFL 24 desta semana inclui o lançamento do EP de seis músicas, Crowd Control, também disponível em todas as plataformas. O Crowd Control conta com o Pro Bowler Darren Waller (N.Y. Giants), o quatro vezes Pro Bowler Terron Armstead (Miami Dolphins), Ray-Ray McCloud(S.F. 49ers), o três vezes Pro Bowler Melvin Ingram e o Pro Bowler DJ Chark (Carolina Panthers). Os músicos apresentam-se ao lado das estrelas do hip-hop Rob49, Jay Rock, That Mexican OT e Lebra Jolie, e o álbum conta com a produção de EST Gee e Turbo, enquanto o vencedor do Grammy Derrick Milano atua como produtor executivo.

O Madden NFL 24 NFL+ Edition, disponível agora até 10 de outubro, inclui o Madden NFL 24 Standard Edition , 3 pacotes mensais do Ultimate Team (1 por mês de Setembro a novembro) e 3 meses de conteúdo NFL+ Premium. O NFL+ Premium dá aos fãs acesso a jogos locais em horário nobre e ao vivo no telemóvel, NFL RedZone, NFL Network, Game Replays e muito mais para que eles nunca percam uma jogada.