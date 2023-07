Madden NFL 24; Ratings completos divulgados

Espero que tenhas gostado do lançamento dos ratings Madden NFL 24 + ESPN na semana passada. Na semana passada, Madden NFL 24 divulgou toda a audiência num segmento de uma hora apresentado por Field Yates, Dan Orlovksy, Mina Kimes e Louis Riddick. A partir de agora o Madden Ratings Database está ativo e pode ser encontrado AQUI, com detalhes do ranking de cada jogador no jogo.

O Clube 99 é oficialmente composto pelos seguintes jogadores:

1. Aaron Donald, Los Angeles Rams

2. Justin Jefferson, Minnesota Vikings

3. Travis Kelce, Chefe do Kansas City

4. Patrick Mahomes, Chefes de Kansas City

5. Zack Martin, Dallas Cowboys