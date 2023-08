Madden NFL 24: Um grande amor pode começar assim...

Vou contar-vos uma pequena história de como é que eu agora sou completamente louco por NBA. Comecei a ver em 2011 e ‘apaixonei-me’ por aquele espetáculo bem à americana. Depois comecei a viciar no jogo da NBA em 2013 e foi assim que comecei a conhecer todos os jogadores, todos os detalhes dos contratos, todos as antigas glórias. Esse foi o meu primeiro passo. O que é que isto tem a ver com a NFL e com o Madden 2024? Até tem bastante. Ora vejamos.

Futebol americano não é, nem nunca será, um desporto que mova muita gente no nosso país, mas isso está a mudar. Portugal tem cada vez mais aficionados cá e uma das razões acaba por ser este jogo. O Madden NFL 24 é dos jogos mais realistas do mercado e é daqueles que basta jogar uma vez para começar a ganhar-lhe o jeito. Sim, ao início parece complicado por causa das jogadas, e de que forma deves colocar a defesa, mas depois de experimentares uma ou duas vezes começas a entender um pouco do que se está a passar.

E sabes uma coisa? Quando fazes aquele passe que é intercetado pela defesa contrária (e vai acontecer bastante), o primeiro instinto é desistir e ir jogar outra coisa, mas para quem tem aquele espírito competitivo, não há nada melhor. Vais querer fazer mais, perceber porque é que erraste, começas a ler a defesa e… touchdown! Do nada, já começas a pensar como um verdadeiro quarterback.

Com Josh Allen como estrela deste ano – a EA Sports colocou os QB dos Buffallo Bills na capa do jogo –, podes inspirar-te e mergulhar a fundo no Superstar (antigo Face of the Franchise), modo no qual tu és a estrela. Tens várias posições à escolha, mas, sejamos realistas… toda a gente escolhe ser quarterback! Faz o melhor que conseguires no ‘combine’ para convenceres os directores a escolherem-te no draft. A partir daí começa a tua aventura: assume o comando da tua equipa, brilha, leva-a o mais longe que conseguires e ganha o SuperBowl! Esse é o objetivo. Com uma storyline engraçada (mas não muito desenvolvida), vais sentir o que o melhor QB da NFL sente dia a dia… tirando as dores das pancadas.

Ultimate Team

No modo Superstar também podes aventurar-te online, mas é no Ultimate Team que, tal como no FIFA, constróis a tua equipa e a colocas à prova contra jogadores de todo o Mundo. Muitos desafios diários, semanais e de temporada, diversos modos de jogo, online e offline e cartas que nunca mais acabam. O MUT é a jóia da coroa do Madden e admito que já lá gastei umas boas horas.

Franchise

Mas para aqueles super especialistas que sonham um dia ser general manager de uma equipa de futebol americano, o modo Franchise é o indicado. O detalhe é tanto que é tudo tratado como se da vida real se tratasse. Desde o contrato dos jogadores até à construção de uma equipa de scout em todo o país, és tu que decides a direção em que o franchise segue. Tenho de revelar que experimentei uma temporada com os meus Bears e… fiquei em último, com duas vitórias e 15 derrotas. Acho que sou um mau GM…

Tudo isto complementado por uma excelente banda sonora, gráficos incríveis que a EA já nos tem habituado e com o FieldSense, tecnologia que consegue atribuir ainda mais realismo a tudo o que se passa dentro de campo.

Este jogo é para verdadeiros apaixonados por NFL, mas quem sabe se, mesmo não sendo, não te tornarás num grande aficionado depois de jogares o NFL Madden 24.