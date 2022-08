MagicShot está de volta para animar Portugal

A MagicShot Gaming Network, marca referência em eventos de videojogos a nível nacional, vai iniciar já no próximo mês a segunda parte da tour anual pelo país e traz consigo mais entretenimento de última geração para toda a família.

Depois da colaboração em Maio com o Iberanime – o maior evento nacional de fãs de cultura japonesa – e em Junho com o Rock in Rio Lisboa – um dos maiores festivais do mundo - a MagicShot está de volta à estrada promovendo vários eventos em diversas zonas do país, aproximando a população do mercado dos videojogos e entretenimento.

Nos próximos três meses – Setembro, Outubro e Novembro – o público poderá contar com quatro ações da marca espalhadas entre Lisboa, Amadora, Leiria e Aveiro.

A tour arranca no centro, mais concretamente no Estádio Dr. Magalhães Pessoa onde o MagicShot Leiria Gaming Weekend ganha vida, no fim-de-semana de 24 e 25 de Setembro, abordando os temas do ano europeu da juventude – inclusão, sustentabilidade e digital. Como já habitual nos eventos da marca, existirá um palco onde um espetáculo que mistura jogos, tecnologia, desportos eletrónicos e artes performativas ocupará as 22H de evento, um palco secundário com palestras, debates, conteúdos regionais e pedagógicos e ainda uma área de experiência multigeracional que começa na recriação dos antigos salões de jogos dos anos 80 e que avança até ao futuro dos mundos alternativos da realidade virtual.

Logo no mês a seguir, em parceria com o Município de Aveiro, aquele que já é considerado o maior evento de gaming do norte, o MagicShot TechDays Aveiro, volta na sua edição de 2022 a ocupar o Parque de Exposições da cidade entre os dias 14 e 16 de Outubro. Com mais de 5.000m2 de espetáculo e experiências altamente tecnológicas, o evento contará com novidades de videojogos, torneios de esports, meet and greets com personalidades do digital, simulação automóvel, jogos de tabuleiro, cosplay e muito mais.

Após a saída da Veneza portuguesa, o universo dos videojogos viaja de 20 a 30 de Outubro até à AmadoraBD, o maior e mais antigo festival de banda desenhada do país, onde pela primeira vez os visitantes poderão contar com várias áreas de experiência gaming pensadas para toda a família.

Já para o final do ano e em parceria com a FIL, a MagicShot marcará presença no Lisboa Games Week, o maior evento nacional de videojogos que ocupa dois pavilhões do Parque das Nações, entre os dias 17 e 20 de Novembro, onde o público poderá vivenciar várias dezenas de horas dos maiores destaques, lançamentos e experiências únicas da indústria.

Se os próximos três meses já ganharam uma nova cor, importa ainda referir que em Setembro e Outubro, todos os eventos são de entrada gratuita. Para que fique a par de todas as novidades e detalhes sugerimos que siga as redes sociais da MagicShot.