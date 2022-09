MagicShot Leiria Gaming Weekend está a chegar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leiria ganha uma nova dimensão com videojogos e grandes personalidades do digital a marcarem presença no estádio Dr. Magalhães Pessoa, durante o fim de semana de 24 e 25 de Setembro.

O evento, com a duração de 22 horas, é composto por dois palcos que terão vários conteúdos sobre videojogos, desportos eletrónicos, personalidades digitais, debates sobre a indústria, artes performativas, apresentação de projetos regionais, entre outros.

Alem de todo o espetáculo previsto, o MagicShot Leiria Gaming Weekend oferece várias áreas de experiências únicas com computadores, consolas, realidade virtual, clubes de esports, jogos de tabuleiro, arcadas e muito mais.

Este evento, promovido pelo Município de Leiria, está enquadrado no ano europeu da juventude, onde são abordados os valores da inclusão, sustentabilidade e o digital, sendo a entrada e a participação nas atividades completamente gratuita.

